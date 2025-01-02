TMW rivela: "Ritorno di Chiesa alla Fiorentina? Il Liverpool per il momento non apre al prestito"

Chiesa-Fiorentina, discorso rimandato a metà sessione di gennaio in poi. Per ora il Liverpool non lo cede in prestito

Il futuro di Federico Chiesa a Liverpool è un grande punto interrogativo e non mancano le voci circa ad un suo possibile ritorno alla Fiorentina. Secondo quanto riporta TMW, i Reds non sarebbero disposti a cederlo in prestito, stroncando, almeno per il momento, l'ipotesi che parlerebbe di un suo ipotetico ritorno in Italia. Dall'ambiente viola non sono ancora arrivate conferme sull'interesse per l'ex, però il discorso potrebbe essere rimandato alla metà o direttamente alla fine del mercato di gennaio, con il Liverpool che potrebbe decidere di aprire al prestito di Chiesa.

TMW: “La Fiorentina sta cercando di capire se ci sono i margini per riprendere Chiesa, non sono voci”

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