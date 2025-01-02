TMW: "La Fiorentina sta cercando di capire se ci sono i margini per riprendere Chiesa, non sono voci"

Infine il colpo che aspetta Firenze. La 'ciliegina'. Un esterno d'attacco che possa essere l'alternativa a Riccardo Sottil e probabilmente anche qualcosa di più. Il nome che rimbalza in città da qualc...

Infine il colpo che aspetta Firenze. La 'ciliegina'. Un esterno d'attacco che possa essere l'alternativa a Riccardo Sottil e probabilmente anche qualcosa di più. Il nome che rimbalza in città da qualche giorno è Federico Chiesa che è in uscita dal Liverpool dove non trova spazio. Non sarebbero solo voci, la società starebbe cercando di capire se ci possano essere o meno i margini economici per un'intesa coi Reds perché prende un ingaggio fuori portata (7 milioni di euro) dai tetti viola. L'addio non fu dei migliori, perché la destinazione fu la Juventus, per come maturò e per i contorni che ebbe successivamente. Però tecnicamente Chiesa non si discute e, al netto del fatto che sia lui o no il giocatore che la Fiorentina voglia e possa prendere, la realtà è una. Il club di Rocco Commisso e col mercato da Daniele Pradè è ambizioso. E sogna. Come Firenze. E allora occhio, perché il nome di Luiz Henrique del Botafogo, 30 milioni per prenderlo, potrebbe essere una meravigliosa ambizione. Tutta Viola. Lo scrive Tuttomercatoweb

MARIANELLA ADDIO QUARTA

https://www.labaroviola.com/marianella-bel-saluto-al-chino-ha-amato-la-maglia-della-fiorentina-con-la-sua-irruenza-y-passion/282999/