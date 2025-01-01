Marianella: "Bel saluto al Chino, ha amato la maglia della Fiorentina con la sua irruenza y passion"

Il noto telecronista e giornalista Massimo Marianella tramite il proprio profilo X ha commentato il saluto dei tifosi della Fiorentina di oggi a Martinez Quarta. Infatti oggi nel corso dell'allenament...

Il noto telecronista e giornalista Massimo Marianella tramite il proprio profilo X ha commentato il saluto dei tifosi della Fiorentina di oggi a Martinez Quarta. Infatti oggi nel corso dell'allenamento a porte aperte i tifosi della Fiorentina ed i compagni di squadra hanno regalato al Chino un saluto caloroso visto che il difensore Argentino è pronto a tornare al River Plate.

Marianella ha commentato così il fatto: "Bel saluto al Chino! Meritato! Ha amato con la sua "irruenza" y pasiòn la maglia della Fiorentina come quella del River. Ha segnato più delle attese e portato la fascia con orgoglio Bravo Martinez Quarta

e bravi tifosi viola che glielo hanno riconosciuto e fatto emozionare"

TMW RISCATTI E RINNOVI

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