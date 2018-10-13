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VIDEO, La Fiorentina Women's batte la Juventus, la supercoppa italiana è viola. Mauro gol

Con un gol di Mauro, centravanti della Fiorentina Women's, al minuto 67 la squadra viola sblocca il risultato e si aggiudica la supercoppa italiana in una partita tirata fino all'ultimo secondo. Secon...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2018 22:35
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Con un gol di Mauro, centravanti della Fiorentina Women's, al minuto 67 la squadra viola sblocca il risultato e si aggiudica la supercoppa italiana in una partita tirata fino all'ultimo secondo. Secondo trofeo stagionale della squadra viola dopo la coppa Italia. Battuta la Juventus, sorride Firenze e la Fiorentina. Ecco il video del gol di Mauro. Clicca qui per vedere

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