VIDEO, La Fiorentina Women's batte la Juventus, la supercoppa italiana è viola. Mauro gol
Con un gol di Mauro, centravanti della Fiorentina Women's, al minuto 67 la squadra viola sblocca il risultato e si aggiudica la supercoppa italiana in una partita tirata fino all'ultimo secondo. Secon...
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2018 22:35
Con un gol di Mauro, centravanti della Fiorentina Women's, al minuto 67 la squadra viola sblocca il risultato e si aggiudica la supercoppa italiana in una partita tirata fino all'ultimo secondo. Secondo trofeo stagionale della squadra viola dopo la coppa Italia. Battuta la Juventus, sorride Firenze e la Fiorentina. Ecco il video del gol di Mauro. Clicca qui per vedere