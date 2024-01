Le parole del nuovo terzino del Napoli, Pasquale Mazzocchi, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina:

“La partita? La Fiorentina è una squadra che sta facendo bene. Abbiamo analizzato gli errori commessi nel 3-1. Noi dobbiamo dare tutto fino all’ultimo come ho già detto, per noi e per la nostra gente.”

NIENTE TRIBUNA PER NICO. CAMBIO LAST MINUTE ED E’ A DISPOSIZIONE DI ITALIANO