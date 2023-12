Casini: “Il decreto crescita è abolito. Supercoppa? Abbiamo deciso di seguire il modello spagnolo”

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha presentato in conferenza stampa l’esito dell’assemblea.

“La Serie A ha avallato il testo che la Federazione ha stilato insieme a tutte le componenti. Abbiamo apprezzato la maggior attenzione in tema di sostenibilità economica. Abbiamo suggerito la possibilità di adottare eventuali sanzioni sportive nell’ipotesi in cui le società si ritrovino ad utilizzare strumenti per salvaguardare l’impresa. È un segno di maggior rigore.

“Contratti di sponsorizzazione? Si segnala un nuovo contratto con Mondelez e Philadelphia che entrerà nuovo in Serie A. Questo tipo di brand dalla televisione si sta spostando sul calcio. Diritti Tv? Sono stati approvati contratti importanti per Germania, Austria, Svizzera e Balcani con una crescita rispetto al ciclo precedente

Le date della Supercoppa saranno quelle comunicate 18-18 gennaio e 22 gennaio la finale. Lo stadio sarà a Riyad e sarà quello dell’Al Nassr, lo stesso della Supercoppa spagnola. Ringrazio il lavoro fatto da De Siervo e Butti che sono andati parecchie volte in Arabia. Le date fin dall’inizio andavano sistemate in base alle esigenze di tutti. Le date sono state decise nell’ultimo consiglio di lega. La logistica è stata valutata attentamente, ma alla fine abbiamo deciso di seguire il modello della Spagna

Il governo ha mandato in Parlamento il testo legge con l’abolizione del decreto. Oggi le squadre ne hanno discusso e sono all’unanimità. Predisposto un documento sintetico che dimostri con dati la negatività dell’eliminazione. Penalizzare i giovani perché oggi si investe grazie ai risparmi. Già da 13 mesi si applica solo per contratti sopra il milione di euro. Purtroppo ad oggi dobbiamo considerarlo come abolito”.

Il sorteggio europeo è complicato, alcune sono molto impegnative, ma le squadre italiane ci hanno abituato a grandi risultati. Sappiamo quanto è importante andare avanti”

