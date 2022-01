Figuraccia Bonucci, mani addosso al dirigente dell’Inter perchè non è riuscito ad entrare in campo

Serataccia per la Juventus e per Bonucci. La squadra bianconera ha perso all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare la Supercoppa Italiana contro l’Inter. L’episodio decisivo c’è stato al 120′ quando Sanchez ha segnato il gol vittoria che ha portato al trionfo i nerazzurri. E proprio al 120′ che era pronto ad entrare Bonucci per battere il rigore (proprio come fecero gli inglesi alla finale dell’Europeo) ma la palla non usciva e cosi il capitano bianconero da bordo campo, pronto per entrare, ha chiesto a gran voce ai suoi compagni di fare un fallo tattico per permettere proprio il suo ingresso in campo. Fallo che non è arrivato, anzi, è arrivato proprio il gol di Sanchez e quindi il gol vittoria di Sanchez.

Ed in quel momento Bonucci, come hanno mostrato le immagini di Mediaset, se l’è presa con il team manager bianconero colpevole, secondo Bonucci, di aver ritardato il suo ingresso in campo. Lo juventino, come si vede chiaramente dalle immagini, ha messo le mani addosso al dirigente dell’Inter Cristiano Mozzillo, segretario della squadra nerazzurra. C’è voluto chi gli ha separati altrimenti la scena sarebbe stata ancora più raccapricciante. Ecco il video e le immagini

IL RACCONTO DI KOKORIN IN ALLENAMENTO: “ERA SEMPRE SUL LETTINO”