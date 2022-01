Retroscena di Buso: “Kokorin mai visto in allenamento con Prandelli. Diceva che aveva sempre male”

Nel corso di Viola Fun, l’ex giocatore della Fiorentina e collaboratore di Prandelli in viola la scorsa stagione (allenava gli attaccanti) Renato Buso ha parlato di Kokorin, queste le sue parole:

“Kokorin in tre mesi in cui sono stato alla Fiorentina non l’ho quasi mai visto sul campo di allenamento, era sempre infortunato, era fermo sul lettino, sul campo veniva pochissimo. Credo che in totale Prandelli lo abbia allenato solo per dieci giorni. Era difficile capirlo, sosteneva che aveva sempre un problema, una volta al flessore, una volta la quadricipite, era introverso, era difficile spiegarsi, veniva da un mondo diverso, lui non si è mai nemmeno aiutato”

L’OFFERTA MONSTRE DELL’ARSENAL PER VLAHOVIC