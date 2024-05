“Grazie di tutto Mister Ranieri” la Fiorentina omaggia chi è di diritto nella sua storia

“Ho deciso che il Cagliari sarà l’ultima squadra che allenerò”: con queste parole risalenti allo scorso agosto, Claudio Ranieri aveva annunciato il suo imminente addio al calcio. Dopo la salvezza ottenuta sulla panchina dei sardi, ora il tecnico lascia calcio: arrivato l’annuncio ufficiale sul sito dei sardi, che lo saluteranno giovedì sera in occasione del match casalingo contro la Fiorentina.

CARRIERA DA INCORNICIARE – Tecnico di Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juve, Roma, Inter, Monaco, nazionale greca, Nantes, Fulham, Sampdoria e Watford, la sua pietra miliare rimarrà il Leicester City, neopromossa nella massima serie inglese, con cui vince la Premier League nel 2016: questo straordinario successo gli vale il premio come allenatore dell’anno da parte della FIFA, la Palma d’oro al merito tecnico, l’onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica Italia, oltre all’inserimento nella Hall of fame del calcio italiano. Detiene il record di essere l’unico allenatore ad avere disputato i 4 principali derby italiani, grazie alle sue militanze con Roma, Juventus, Inter e Sampdoria.

L’ANNUNCIO – “Mister Ranieri si congeda dal Cagliari: nelle sue due esperienze con il Club è riuscito sempre a portare la squadra al raggiungimento dell’obiettivo finale. Già autore in passato di due promozioni (dalla C alla A) e di una salvezza nella massima serie, nell’ultimo anno e mezzo ha compiuto l’ennesimo capolavoro con la vittoria dei playoff e la conquista in questa stagione della permanenza nel massimo campionato.”

Fonte calciomercato.com

Anche la Fiorentina ha voluto omaggiare sui suoi canali social il tecnico romano protagonista in viola con 170 panchine tra il ’93 e il ’97. “Grazie di tutto mister Ranieri“. Per lui le vittorie indimenticabili di una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana, oltre ad una semifinale di Coppa delle Coppe.

