ACF Women, il Brescia affonda la Fiorentina per 4-1. La supercoppa va alle lombarde

Un brutto pomeriggio per le ragazze della Fiorentina Women's, uscite sconfitte e con le ossa rotte dalla finale di Supercoppa Italiana. Allo stadio "Tullo Morgagni" di Forlì è finita 4-1 in favore del...

Un brutto pomeriggio per le ragazze della Fiorentina Women's, uscite sconfitte e con le ossa rotte dalla finale di Supercoppa Italiana. Allo stadio "Tullo Morgagni" di Forlì è finita 4-1 in favore del Brescia, seconda classificata dello scorso campionato proprio alle spalle delle Viola. La vittoria delle rondinelle è arrivata grazie ad un gran secondo tempo, con Valentina Bergamaschi che si carica la squadra sulle spalle e sigla una tripletta decisiva per l'esito della gara. La Fiorentina esce dunque sconfitta ma comunque a testa più che alta...