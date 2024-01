Rocchi nello spogliatoio dell’arbitro Rapuano per rimproverarlo nell’intervallo di Napoli-Inter

Le polemiche post-Supercoppa non tendono a scemare, anzi. La vittoria dell’Inter sul Napoli, arrivata nel recupero grazie al gol di Lautaro Martinez dopo che i nerazzurri avevano giocato con l’uomo in più dopo l’espulsione di Giovanni Simeone, continua ad essere contestata per la direzione arbitrale del signor Antonio Rapuano. Contestato soprattutto il cambio di direzione tra un primo tempo molto permissivo (solo due cartellini gialli) e un secondo molto più rigido, che ha portato anche al doppio giallo all’attaccante del Napoli. Ma cosa è successo tra il primo e il secondo tempo?

Secondo “Il Mattino” di Napoli, al disegnatore arbitrale Gianluca Rocchi non stava piacendo la direzione di Antonio Rapuano. per questo durante l’intervallo “si sarebbe intrattenuto a lungo proprio per rimproverare l’arbitro sul metro di giudizio che stava adottando in campo”. Ecco cosa scrive il giornale: “Un conto è la direzione “all’inglese”, un altro è trascurare interventi da cartellino giallo. Da qui, il cambio repentino dell’atteggiamento nella ripresa e il Napoli che ci è finito dentro. Il giudizio è, in ogni caso, negativo: alla prova di maturità, Rapuano non viene promosso e chissà quanto dovrà aspettare per essere chiamato a un altro big match”. Lo scrive Eurosport

