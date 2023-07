Corriere Fiorentino: “La Fiorentina spera in un sì di Ikoné all’Arabia: arriverebbe un tesoretto”

Scrive il Corriere Fiorentino, Jonathan Ikoné andrebbe a guadagnare in Arabia Saudita 8,5 milioni netti a stagione più bonus, ingaggio dunque da circa 10 milioni. Sarebbe un salto enorme per lui. La Fiorentina quindi si sfrega le mani. Perché gli arabi ai viola possono regalare una cifra giusta per il mercato. Il club di Commisso si asapetta di ricoprire i 15 milioni spesi per prenderlo dal Lille.

