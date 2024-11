Dalla Spagna: “Gabri Veiga stanco dell’Arabia valuta il ritorno in Europa, anche la Fiorentina tra le pretendenti”

Un anno e mezzo dopo la decisione di lasciare il Celta Vigo per trasferirsi in Arabia Saudita, all’Al-Ahli (nonostante il corteggiamento del Napoli) il centrocampista spagnolo Gabri Veiga potrebbe tornare sui suoi passi e rientrare nel vecchio continente. Come scrive il portale spagnolo specializzato ‘Fichajes.net‘, il calciatore classe 2002 sta valutando la possibilità di lasciare il ricco campionato mediorientale nella prossima finestra di calciomercato per tornare in Europa: sulle sue tracce ci sono due club di Serie A, ovvero il Napoli e la Fiorentina, e una big di Premier League: il Tottenham.

Nelle scorse ore Gabri Veiga ha ammesso di sentire la mancanza del Celta Vigo, club che l’ha lanciato nel calcio che conta: “Spero sempre di tornare. Dal primo momento, questo sentimento di vagabondaggio sarà lì e lo sarà fino all’ultimo giorno. Mi dà fastidio quando il Celta gioca alle 18 e io mi alleno. Ogni volta che posso, lo guardo. È il club della mia vita. Damián (Rodríguez, ndr) e Hugo (Sotelo, ndr) sono i miei amici. Spero che in futuro potremo rivederci”.

Gabri Veiga è legato alla società araba da un contratto valido fino al 30 giugno 2026. Nell’estate 2023, per acquistare il suo cartellino, l’Al Ahli sborsò trentadue milioni di euro.

