Buso: “Dietro Gosens è ora di scegliere, se Biraghi va via nessuna ripercussione negativa nello spogliatoio”

L’ex attaccante della Fiorentina Renato Buso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lady Radio sul momento in casa viola:

“Finalmente dopo 5 anni abbiamo un attaccante, che finora ha dimostrato tanta voglia e qualità. La sua fisicità permette, sopratutto al gioco di Palladino, di cercare la verticalizzazione. C’è poi Beltran, che adesso verticalizza molto di piu, lavorando nei dintorni di Kean aiutandolo molto. E’ un giocatore che si fa carico di una grossa mole di lavoro, anche in fase difensiva è molto utile. E poi non dimentichiamoci che manca ancora Gudmundsson, che si è visto poco ma ha gia fatto 3 gol”

Su Kayode: “Di fatto è l’alternativa di Dodo, che quest’anno è straripante. Io a Gennaio non lo farei partire. Ci sono invece tante alternative sulla sinistra, Gosens, Biraghi e Parisi. Lì va fatta una scelta, se mandare Parisi a giocare in prestito per poi averlo in futuro, oppure se prendere una decisione definitiva sul capitano. Dovesse andare via non penso a ripercussioni negative sullo spogliatoio. Se questa Fiorentina va molto bene il merito è dei giocatori con una forte personalità che sono arrivati: tutti giocatori di spessore che hanno alzato il livello”.

