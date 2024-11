Vlahovic fatica con la Juventus e punge Thiago Motta: “L’allenatore della Serbia non mi obbliga a difendere”

Il centravanti della Juventus, Dusan Vlahovic, ha risposto così a RSI nel post partita del match Tra Svizzera e Serbia finito in parità (1-1). Vlahovic manda un chiaro messaggio a Thiago Motta per giustificare il suo rendimento negativo in bianconero.

Quanto cambia giocare con un partner in attacco: “Sì, dipende anche dall’allenatore. Ma sicuramente è un po’ più facile perché Mitrovic è un giocatore forte che gioca tantissimo sulle sponde e i duelli aerei e io posso sfruttare le mie qualità, anche perché il mister (Stojković, ndr) non mi ha obbligato a fare tanti compiti difensivi. E per un giocatore come me, dalla mia struttura…sinceramente non riesco a correre così tanto. Perché poi così non sono fresco nella finalizzazione. Penso che oggi (ieri, ndr) ho avuto un po’ di sfortuna, ma come ho detto abbiamo ottenuto un risultato positivo e andiamo avanti”. Lo riporta TMW.

LE PAROLE DI DODO DAL RITIRO DELLA NAZIONALE BRASILIANA