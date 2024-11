Dodò: “Sognavo da tempo la Nazionale. Io e mia moglie ci siamo chiesti se fosse vero. Fiorentina contenta”

Dodò ha rilasciato le prime prime parole ai canali ufficiali della Nazionale brasiliana dopo la convocazione. Ecco le dichiarazioni del terzino della Fiorentina:

“Era giovedì sera. Mi trovavo con mia moglie e mia figlia, intenti a preparare alcune cose per la scuola in vista del giorno successivo. Mia figlia avrebbe fatto una presentazione, quando ho ricevuto un messaggio dal team di selezione. Mi informavano che c’era la possibilità di una convocazione. Poco dopo, mi hanno chiamato per confermare ufficialmente la notizia, comunicandomi che sarei dovuto partire la mattina di venerdì. Io e mia moglie ci siamo scambiati uno sguardo pieno di gioia e abbiamo festeggiato. Ci siamo chiesti increduli: davvero? È stato tutto così rapido, così inaspettato. Sono estremamente felice, era un momento che sognavo da tanto tempo. Ora non resta che andare avanti. Anche la Fiorentina era entusiasta: desideravano fortemente avere un giocatore della squadra in Nazionale. È davvero una grande soddisfazione. Stiamo disputando una buona stagione in campionato, e questo rende tutto ancora più significativo.

Le prime impressioni? Conosco quasi tutti, avendo giocato contro di loro o insieme a loro nelle giovanili. Al Mondiale U17 ero già in squadra con Éder Militão e Guilherme Arana. Con l’U20 ho avuto l’occasione di incontrare Arana, Gabriel Magalhães, Paquetá e Richarlison. Con molti di loro ho costruito un rapporto davvero amichevole. Nella selezione olimpica Under 23 ho conosciuto anche Bruno Guimarães, oltre ad altri giocatori che hanno rappresentato la squadra.

Uruguay? La partita in casa contro l’Uruguay è fondamentale. Sono convinto che qui a Bahia, a Salvador, avremo un grande supporto da parte dei tifosi brasiliani. Sarà sicuramente un match impegnativo, ma siamo consapevoli di avere tanti giocatori di alto livello, vere stelle, e sono fiducioso che riusciremo a conquistare la vittoria.”

DODO E’ ARRIVATO IN BRASILE. LA GIOIA DEL TERZINO DELLA FIORENTINA