Notizie Nazionale Brasiliana Fiorentina

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Dodò: "Sognavo da tempo la Nazionale. Io e mia moglie ci siamo chiesti se fosse vero. Fiorentina contenta"
16 novembre 2024 19:08
L'arrivo di Dodò nel ritiro del Brasile. Sorrisi ed abbracci con lo staff, Vinicius Junior e compagni
16 novembre 2024 18:42
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