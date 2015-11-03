Labaro Viola

Notizie Nazionale Brasiliana Fiorentina

Dodò: "Sognavo da tempo la Nazionale. Io e mia moglie ci siamo chiesti se fosse vero. Fiorentina contenta"

16 novembre 2024 19:08

L'arrivo di Dodò nel ritiro del Brasile. Sorrisi ed abbracci con lo staff, Vinicius Junior e compagni

16 novembre 2024 18:42

Archivio

Esplora l'archivio di Nazionale Brasiliana

Sett. 46