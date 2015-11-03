Labaro Viola

Notizie Al Ahli Fiorentina

Dall'Arabia riportano: "Il Leeds s'iscrive alla corsa per Kessié, ma lui vuole l'Italia"

27 luglio 2025 11:16

Dall'Arabia rivelano: "La Fiorentina ha presentato un offerta ufficiale all'Al-Ahli per Kessie"

24 luglio 2025 11:40

Tuttosport riporta: "Anche la Juventus vuole Kessié, ma l'ingaggio del giocatore blocca i bianconeri"

20 luglio 2025 15:51

Di Marzio: "Kessie è il vero obiettivo della Fiorentina per il centrocampo, contatti con l'Al-Ahli"

17 luglio 2025 23:30

La Gazzetta dello Sport riporta: "Nico Gonzalez apre all'Arabia, potrebbe accettare la proposta dell'Al Ahli"

15 luglio 2025 14:47

Dalla Spagna: "Gabri Veiga stanco dell'Arabia valuta il ritorno in Europa, anche la Fiorentina tra le pretendenti"

16 novembre 2024 23:19

Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole Demiral ma guadagna 12 milioni non sarà facile convincerlo”

27 agosto 2024 08:26

Amrabat in Arabia? Pedullà fa chiarezza: "La priorità stata data al Manchester, c'è già l'accordo"

31 luglio 2023 00:59

Archivio

Esplora l'archivio di Al Ahli

Sett. 30 Sett. 29
Sett. 46 Sett. 35
Sett. 30