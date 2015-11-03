Notizie Al Ahli Fiorentina

Dall'Arabia riportano: "Il Leeds s'iscrive alla corsa per Kessié, ma lui vuole l'Italia"
27 luglio 2025 11:16
Dall'Arabia rivelano: "La Fiorentina ha presentato un offerta ufficiale all'Al-Ahli per Kessie"
24 luglio 2025 11:40
Tuttosport riporta: "Anche la Juventus vuole Kessié, ma l'ingaggio del giocatore blocca i bianconeri"
20 luglio 2025 15:51
Di Marzio: "Kessie è il vero obiettivo della Fiorentina per il centrocampo, contatti con l'Al-Ahli"
17 luglio 2025 23:30
La Gazzetta dello Sport riporta: "Nico Gonzalez apre all'Arabia, potrebbe accettare la proposta dell'Al Ahli"
15 luglio 2025 14:47
Dalla Spagna: "Gabri Veiga stanco dell'Arabia valuta il ritorno in Europa, anche la Fiorentina tra le pretendenti"
16 novembre 2024 23:19
Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole Demiral ma guadagna 12 milioni non sarà facile convincerlo”
27 agosto 2024 08:26
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