Dall’Arabia rivelano: “La Fiorentina ha presentato un offerta ufficiale all’Al-Ahli per Kessie”

La Fiorentina ha presentato un offerta ufficiale per Frank Kessie al club Arabo Al-Ahli, a rivelarlo il quotidiano arabo Al-Riyadh. Secondo il quotidiano infatti sono due le offerte presenti sul tavolo dei dirigenti del club Arabo per Frank Kessie, tra cui una proposta ufficiale da parte della Fiorentina. La risposta del club arriverà nei prossimi giorni e in queste ore l’Al-Ahli si prenderà del tempo per riflettere e decidere il dà farsi

Two Italian clubs are officially interested in signing AlAhly player Franck Kessie, including Fiorentina.

Al Ahly has not made a final decision regarding his departure and is awaiting a final decision on whether to sell him or keep him

– Saudi source pic.twitter.com/yv9HiK5RKD

— (@CR_74_) July 24, 2025