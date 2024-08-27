Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole Demiral ma guadagna 12 milioni non sarà facile convincerlo”
Demiral difficilmente lascerà l'Arabia poiché lì ha un maxi ingaggio
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2024 08:26
Nome nuovo per la difesa della Fiorentina. La Fiorentina avrebbe messo gli occhi sul turco Demiral, oggi all’Al Ahli. Il difensore turco, ex Atalanta e Juventus, piace a Palladino che ha bisogno di innesti in quel reparto. Il giocatore guadagna 12 milioni di euro e non sarà facile convincerlo ad accettare la Fiorentina. In difesa continua a piacere Andrea Carboni del Monza e Sutalo dell'Ajax. Intanto, la Fiorentina continua a sondare altri nomi per il resto dei reparti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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