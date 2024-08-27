Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole Demiral ma guadagna 12 milioni non sarà facile convincerlo”

Demiral difficilmente lascerà l'Arabia poiché lì ha un maxi ingaggio

Nome nuovo per la difesa della Fiorentina. La Fiorentina avrebbe messo gli occhi sul turco Demiral, oggi all’Al Ahli. Il difensore turco, ex Atalanta e Juventus, piace a Palladino che ha bisogno di innesti in quel reparto. Il giocatore guadagna 12 milioni di euro e non sarà facile convincerlo ad accettare la Fiorentina. In difesa continua a piacere Andrea Carboni del Monza e Sutalo dell'Ajax. Intanto, la Fiorentina continua a sondare altri nomi per il resto dei reparti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/pedulla-per-la-difesa-fiorentina-a-sorpresa-sul-centrale-del-belgrano-matias-moreno/265679/