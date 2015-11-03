Notizie Demiral Fiorentina

Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole Demiral ma guadagna 12 milioni non sarà facile convincerlo”
27 agosto 2024 08:26
Tuttosport, Juve su Milenkovic o Igor, scambio in vista, alla Fiorentina può finire Demiral
08 giugno 2022 09:46
Mediaset, Juventus vuole vendere Demiral per 30 milioni e darli alla Fiorentina per Milenkovic
15 giugno 2021 13:42
Sky Sport, per Chiesa la Juventus ha offerto Rugani e De Sciglio, no della Fiorentina, chiesto Demiral
30 settembre 2020 23:58
Chiesa era della Juve per Demiral, Spinazzola più soldi ma poi è arrivato Commisso
26 novembre 2019 11:43
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