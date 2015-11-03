Labaro Viola

Notizie Demiral Fiorentina

Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole Demiral ma guadagna 12 milioni non sarà facile convincerlo”

27 agosto 2024 08:26

Tuttosport, Juve su Milenkovic o Igor, scambio in vista, alla Fiorentina può finire Demiral 

08 giugno 2022 09:46

Mediaset, Juventus vuole vendere Demiral per 30 milioni e darli alla Fiorentina per Milenkovic

15 giugno 2021 13:42

Sky Sport, per Chiesa la Juventus ha offerto Rugani e De Sciglio, no della Fiorentina, chiesto Demiral

30 settembre 2020 23:58

Chiesa era della Juve per Demiral, Spinazzola più soldi ma poi è arrivato Commisso

26 novembre 2019 11:43

Archivio

Esplora l'archivio di Demiral

Sett. 35
Sett. 23
Sett. 24
Sett. 40
Sett. 48