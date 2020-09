Sky Sport, per Chiesa la Juventus ha offerto Rugani e De Sciglio, no della Fiorentina, chiesto Demiral

Ecco quello che scrive l’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, riguardo la trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per Federico Chiesa:

“Continuano i contatti tra Juventus e Fiorentina per Federico Chiesa. I bianconeri hanno proposto Rugani e De Sciglio come contropartite dell’affare ma i viola hanno detto no e hanno invece chiesto Demiral (anche in questo caso è arrivata una risposta negativa).

Si cerca comunque ancora di trovare una possibile quadra, con la Juve che spera in alternativa di cedere sia De Sciglio che Rugani (oltre, eventualmente a Douglas Costa) per monetizzare e presentarsi nuovamente dalla Fiorentina convincendola a cedere Chiesa con un’offerta solo cash, senza contropartite.

I contatti proseguono, l’attaccante – che viene valutato circa 60 milioni tra prestito e riscatto – sarà un obiettivo concreto dei bianconeri fino all’ultimo giorno di mercato”

