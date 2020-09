Pedullà conferma, Martinez Quarta è della Fiorentina per 12 milioni. Visite mediche dopo River Plate-San Paolo

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia, Martinez Quarta è praticamente un nuovo giocatore della Fiorentina. Operazione definitiva sulla cifra di 12 milioni di euro che andranno nella casse del River Plate. Il difensore argentino classe 96 arriverà a Firenze dopo aver giocato questa notte la partita di Coppa Libertadores tra River Plate e San Paolo. Alla fine di questa, il difensore arriverà in Italia per le visite mediche. Martinez Quarta arriva alla Fiorentina per sostituire Ceccherini ad un passo dal Verona.

