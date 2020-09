Questo quello che scrive il portale Calciomercato.com riguardo la cessione di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus e i conseguenti obiettivi di casa viola:

“Federico Chiesa. È lui il protagonista assoluto di questi ultimi giorni di mercato. Chiesa alla Juve. È questo il possibile colpo che catalizzerà l’attenzione di tutto il mercato italiano, forse non solo. Perché la trattativa procede, nonostante tutte le difficoltà del caso legate a quelle cessioni che proprio non si sbloccano in casa Juve.

Andando con ordine, ecco che i contatti tra la dirigenza bianconera e l’intermediario Fali Ramadani hanno portato alla definizione della proposta che potrebbe mettere tutti d’accordo: prestito oneroso con opzione di riscatto (diritto che diventerà obbligo al raggiungimento di obiettivi abbastanza semplici), operazione complessiva da circa 45-50 milioni.

Anzi, prestito molto oneroso, considerando la richiesta di almeno 10-15 milioni da incassare subito da parte della Fiorentina. Che potrebbe anche accettare un prestito biennale in stile Morata, con altra quota alta per il secondo anno di prestito che necessiterebbe anche di un rinnovo “tattico” dello stesso Chiesa, in scadenza al 30 giugno 2022.

L’intesa tra Juve e Fiorentina, insomma, si avvicina. Ma il club bianconero deve necessariamente fare spazio.La Fiorentina, dal canto suo, è già pronta a tutelarsi dopo la partenza di Federico Chiesa, tornando su uno dei suoi vecchi pallini.

Si tratta di Rodrigo De Paul, eclettico centrocampista dell’Udinese, che piace da tempi non sospetti a Rocco Commisso, Daniele Pradè e Joe Barone. Durante la scorsa sessione di mercato i viola erano stati davvero vicini all’argentino, salvo poi trovare da parte di Pozzo un ennesimo rialzo sulla valutazione del giocatore.

Con l’arrivo in cassa delle finanze grazie alla cessione di Chiesa, potrebbe essere proprio il centrocampista dell’albiceleste il primo obbiettivo dei viola, che tengono ancora in grande considerazione Josè Callejon, che può arrivare in viola anche dopo la scadenza del calciomercato essendo svincolato.

