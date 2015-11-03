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Notizie De Sciglio Fiorentina

De Sciglio consegna ai Pm whatsapp sugli stipendi della Juventus, tifosi lo offendono: "Infame, sbirro"

07 dicembre 2022 22:16

Szczesny non era da rosso, mancano parametri DOGSO. Manca un rosso ad Hateboer. De Ligt non fa fallo di mano

14 febbraio 2022 10:40

Corriere Torino, la Juventus vuole Milenkovic e offre alla Fiorentina De Sciglio per abbassare il prezzo

03 giugno 2021 12:40

Innocenti, 1' All.Venuti: "Lorenzo per me come un figlio. Da piccolo aveva più fame di tutti"

28 aprile 2021 13:38

De Sciglio: "Il nostro calcio non è passato bene con Prandelli. Allora non sono l'unico che pensa certe cose"

31 marzo 2021 14:10

Chiesa sempre più vicino alla Juventus, Di Marzio: "De Sciglio in prestito al Lione, è fatta"

04 ottobre 2020 17:18

Tmw: Fiorentina ha chiuso Barreca, prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. Sarà il vice-Biraghi

04 ottobre 2020 16:59

TMW, Chiesa-Juve, serve la partenza di De Sciglio per sbloccare l'affare. La Fiorentina aspetta

04 ottobre 2020 16:10

Sky Sport, per Chiesa la Juventus ha offerto Rugani e De Sciglio, no della Fiorentina, chiesto Demiral

30 settembre 2020 23:58

Schira: "La Fiorentina ha messo gli occhi su Pellegrini. Può restare alla Juventus se De Sciglio parte"

28 luglio 2020 08:08

Caressa durante Napoli-Juve: "È rigore quando non prende la palla, come Caicedo contro la Fiorentina"

01 dicembre 2017 21:18

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