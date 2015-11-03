Notizie De Sciglio Fiorentina

De Sciglio consegna ai Pm whatsapp sugli stipendi della Juventus, tifosi lo offendono: "Infame, sbirro"
07 dicembre 2022 22:16
Szczesny non era da rosso, mancano parametri DOGSO. Manca un rosso ad Hateboer. De Ligt non fa fallo di mano
14 febbraio 2022 10:40
Corriere Torino, la Juventus vuole Milenkovic e offre alla Fiorentina De Sciglio per abbassare il prezzo
03 giugno 2021 12:40
Innocenti, 1' All.Venuti: "Lorenzo per me come un figlio. Da piccolo aveva più fame di tutti"
28 aprile 2021 13:38
De Sciglio: "Il nostro calcio non è passato bene con Prandelli. Allora non sono l'unico che pensa certe cose"
31 marzo 2021 14:10
Chiesa sempre più vicino alla Juventus, Di Marzio: "De Sciglio in prestito al Lione, è fatta"
04 ottobre 2020 17:18
Tmw: Fiorentina ha chiuso Barreca, prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. Sarà il vice-Biraghi
04 ottobre 2020 16:59
TMW, Chiesa-Juve, serve la partenza di De Sciglio per sbloccare l'affare. La Fiorentina aspetta
04 ottobre 2020 16:10
Sky Sport, per Chiesa la Juventus ha offerto Rugani e De Sciglio, no della Fiorentina, chiesto Demiral
30 settembre 2020 23:58
Schira: "La Fiorentina ha messo gli occhi su Pellegrini. Può restare alla Juventus se De Sciglio parte"
28 luglio 2020 08:08
Archivio