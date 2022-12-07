De Sciglio consegna ai Pm whatsapp sugli stipendi della Juventus, tifosi lo offendono: "Infame, sbirro"

La lealtà e la giustizia non sono premiati in casa Juventus, boom di offese e insulti per Mattia De Sciglio

A cura di Redazione Labaroviola 07 dicembre 2022 22:16

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