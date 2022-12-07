Zazzaroni attacca Adani: "Se lo conosci lo eviti, la televisione e il consenso hanno fatto male"

Ivan Zazzaroni ha parlato di Lele Adani, l'ex giocatore della Fiorentina è il commentatore del momento dopo il successo con la Rai

Ivan Zazzaroni, direttore de "Il Corriere dello Sport", ha parlato ai microfoni di "Santo Catenaccio", podcast in onda su Spotify, per parlare dell'attualità del calcio soffermandosi sulla situazione del Mondiale in Qatar:

"Fifa screditata da questi Campionati del mondo? Alla Fifa non importa di uscire screditata da questi mondiali, è una dittatura che cerca il consenso solo sul piano economico e finanziario. Storicamente le dittature finiscono, ma ad oggi Infantino è l'unico candidato quindi non c'è speranza: quando riesci a convergere su te stesso un numero di voti sufficiente puoi permetterti di fare quello che ha fatto lui e quelli che precedentemente c'erano prima di lui. Queste sono dittature che macinano denaro seppur criticate. Il Qatar? quando finirà questo Mondiale si dimenticherà il Mondiale".

Sul capitolo Adani, Zazzaroni, evidenzia: "Quando ingaggi Lele sai quello che prendi e quindi devi prendere tutto il pacchetto. La televisione e il consenso fanno male, il tipo di agitazione che ha è una ricerca di personalismo e ricerca incredibile di consenso, anche se lui dice che non è così. Se lo conosci lo eviti o viceversa".

"Come conoscenza Adani è superiore a molti altri commentatori improvvisati che ci raccontano il nulla, però attenzione conoscenza non vuol dire competenza. Se riuscisse a gestire questa conoscenza in maniera diversa probabilmente sarebbe fra i migliori, ma purtroppo è fatto così". Ha concluso Zazzaroni. Lo riporta Area Napoli

IACHINI PARLA DEL SUO RAPPORTO CON AMRABAT

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