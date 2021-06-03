Corriere Torino, la Juventus vuole Milenkovic e offre alla Fiorentina De Sciglio per abbassare il prezzo

Nikola Milenkovic vedrà scadere il proprio contratto con la Fiorentina tra un anno, in caso di mancato rinnovo sarà ceduto

Il futuro della Juventus inizia a prendere vita da ancor prima dell’apertura della sessione estiva di calciomercato. I bianconeri dopo il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina ha iniziato a pianificare le zone del campo da rinforzare. Tra queste c’è quella difensiva, per la quale la società juventina avrebbe messo nel mirino il centrale della Fiorentina, Nikola Milenkovic, secondo quanto riportato dal Corriere di Torino

Il difensore serbo in questa stagione ha collezionato 37 presenze, con 3 gol all’attivo con la maglia viola. Per il suo acquisto la Fiorentina chiederebbe intorno ai 30 milioni di euro, ma la Juventus per cercare di ridurre i costi potrebbe inserire nell’affare un calciatore che è in procinto di tornare dal prestito.

Massimiliano Allegri e la Juventus sono pronti a costruire la nuova rosa per la prossima stagione. Sarà importante tornare competitivi sia in Serie A che in Champions League sin da subito, e dunque i rinforzi da inserire in squadra dovranno essere tutti all’altezza. Per migliorare il reparto difensivo l’obiettivo della società juventina sembrerebbe essere Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina.

La richiesta di 30 milioni da parte della società ‘viola’ al momento sembrerebbe essere alta, così per abbassare le pretese i bianconeri sarebbero pronti a inserire come contropartita Mattia De Sciglio. Il terzino classe 1992 non verrà riscattato dal Lione e dunque è pronto a tornare in bianconero. Ma i piani della Juventus per lui sarebbero appunto di inserirlo nell’affare con la Fiorentina. De Sciglio viene valutato circa 7-8 milioni da parte della società bianconera, dunque la parte economica da aggiungere per il centrale serbo sarebbe di circa 20 milioni. Un’idea importante per rinforzare la difesa, ma bisognerà comunque stare attenti alle pretendenti.

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