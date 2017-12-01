Caressa durante Napoli-Juve: "È rigore quando non prende la palla, come Caicedo contro la Fiorentina"

Nel corso della telecronaca Sky della partita tra Napoli e Juventus Fabio Caressa ha ricordato, in occasione di un contatto dubbio in area di rigore tra De Sciglio e Insigne, il rigore tanto discusso...

Nel corso della telecronaca Sky della partita tra Napoli e Juventus Fabio Caressa ha ricordato, in occasione di un contatto dubbio in area di rigore tra De Sciglio e Insigne, il rigore tanto discusso in casa biancoceleste per la Fiorentina domenica scorsa contro la Lazio: "De Sciglio prende la palla e poi tocca Insigne, non come Caicedo che in Lazio - Fiorentina ha toccato solo l'avversario e non la palla". Una frase che non sarà piaciuta in casa Lazio dove ancora si lamentano per quel rigore.