Chiesa era della Juve per Demiral, Spinazzola più soldi ma poi è arrivato Commisso

Il Corriere Fiorentino al suo interno ha ripercorso i giorni estivi in cui la Fiorentina passò dai DV a Commisso. In quei giorni sembra che il papà di Federico Chiesa, Enrico, con Corvino aveva trovat...

Il Corriere Fiorentino al suo interno ha ripercorso i giorni estivi in cui la Fiorentina passò dai DV a Commisso. In quei giorni sembra che il papà di Federico Chiesa, Enrico, con Corvino aveva trovato un'intesa di massimo con la Juventus. Chiesa passava così alla Juve per Demiral, Spinazzola più soldi. L'ok dei DV sarebbe stata solo una formalità ma poi è arrivato Commisso ed è cambiato tutto, un Chiesa infelice è rimato a Firenze.