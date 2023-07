Amrabat in Arabia? Pedullà fa chiarezza: “La priorità stata data al Manchester, c’è già l’accordo”

Sofyan Amrabat ha dato priorità al Manchester United. E lo diciamo con il massimo rispetto per l’Equipe che ha rilanciato poco fa un pressing dell’Al Ahli per il centrocampista marocchino. Non discutiamo che ci stiano provando, piste arabe erano in azione già diverse settimane fa e avevano proposto un ingaggio alto al marocchino. Ma Amrabat ha un accordo con il Manchester United, i due club si sono già sentiti, ora i Red Devils devono chiudere qualche uscita. Ma il centrocampista marocchino resta il primo nome della lista di ten Hag. Qualsiasi inserimento avrebbe motivo di esistere soltanto se lo United rinunciasse, cosa che in queste ore non ci risulta. Lo scrive Alfredo Pedullà

