Notizie Manchester Fiorentina

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La Fiorentina va in ritiro il 14 luglio al Viola Park. Il 9 agosto l'amichevole con lo United in Inghilterra

20 giugno 2025 19:54

«Passare da De Gea a Onana un enorme downgrade». I tifosi del Manchester insorgono sui social

12 aprile 2025 10:20

TMW riporta: "Amrabat atteso a Firenze per la prossima settimana, da Manchester non ci sono segnali per il riscatto"

17 luglio 2024 18:50

Maxime Lopez ad un passo dalla Fiorentina, in questo momento incontro con il Sassuolo per chiudere

01 settembre 2023 13:41

Amrabat in Arabia? Pedullà fa chiarezza: "La priorità stata data al Manchester, c'è già l'accordo"

31 luglio 2023 00:59

Milenkovic, la dirigenza rassegnata a perdere il difensore. Manchester United in pole position

06 aprile 2021 10:39

"Moggi regalò un Rolex a Ferguson per truccare la sfida Juventus-Manchester"

23 ottobre 2019 11:18

Milenkovic, il Manchester Utd si rifarà sotto a giugno: pronta una maxi offerta per strapparlo a Firenze

28 gennaio 2019 12:31

Gazzetta, Mou come Batistuta, quelle risultanze polemiche che non piacevano a tutti...

09 novembre 2018 11:54

Il Manchester United scrive sul sito ufficiale: "Giochiamo contro la Rubentus". La Fiorentina...

23 ottobre 2018 10:46

Terrore in Inghilterra, Kamikaze si fa esplodere al concerto di Ariana Grande a Manchester. Almeno 20 morti

23 maggio 2017 07:24

Guardiola shock: "Sono vicino alla fine della mia carriera"

02 gennaio 2017 17:48

Fiorentina e Roma tifano per Mourinho. Tutti gli scenari di sorteggio a confronto

08 dicembre 2016 12:11

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