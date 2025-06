La Fiorentina va in ritiro il 14 luglio al Viola Park. Il 9 agosto l’amichevole con lo United in Inghilterra

Oggi la Fiorentina ha comunicato il calendario degli impegni estivi della prima squadra.Il ritiro sarà dal 14 al 27 luglio al Viola Park, e si giocheranno 3 partite: 2 in casa con la Primavera e la Carrarese, e una in trasferta con il Grosseto. La sfida contro la Primavera sarà il il 20 luglio alle 20:00, poi ci sarà la trasferta a Grosseto il 24 luglio alle 20:00, e infine la partita al Viola Park contro la Carrarese il 25 luglio; sempre alle 20:00. Finito questo ciclo di allenamenti e amichevoli la Fiorentina volerà in Inghilterra, dove rimarrà fino al 9 di agosto, giorno della partita con il Manchester United. Al rientro a Firenze la Fiorentina giocherà contro gli nipponici del Japan University FA il 14 agosto. Nei prossimi giorni la società farà sapere modalità di accesso ad eventuali allenamenti a porte aperte e alle partite amichevoli. Il campionato per la Fiorentina ripartirà il 24 di agosto con la trasferta di Cagliari, mentre la prima gara al Franchi sarà il 13 settembre contro il Napoli di Conte e De Bruyne.