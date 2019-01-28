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Milenkovic, il Manchester Utd si rifarà sotto a giugno: pronta una maxi offerta per strapparlo a Firenze

Come riporta La Nazione oggi in edicola, il Manchester Utd non ha affatto archiviato l'idea Nikola Milenkovic, inizialmente entrato nell'ottica di José Mourinho. I Red Devils torneranno all'attacco a...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
28 gennaio 2019 12:31
Milenkovic, il Manchester Utd si rifarà sotto a giugno: pronta una maxi offerta per strapparlo a Firenze - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Come riporta La Nazione oggi in edicola, il Manchester Utd non ha affatto archiviato l'idea Nikola Milenkovic, inizialmente entrato nell'ottica di José Mourinho. I Red Devils torneranno all'attacco a giugno, con una maxi offerta pronta a fare vacillare la dirigenza viola: per il classe '97 sarebbero pronti non meno di 40 milioni di euro.

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