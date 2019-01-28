Milenkovic, il Manchester Utd si rifarà sotto a giugno: pronta una maxi offerta per strapparlo a Firenze
Come riporta La Nazione oggi in edicola, il Manchester Utd non ha affatto archiviato l'idea Nikola Milenkovic, inizialmente entrato nell'ottica di José Mourinho. I Red Devils torneranno all'attacco a...
A cura di Paolo Lazzari
28 gennaio 2019 12:31
Come riporta La Nazione oggi in edicola, il Manchester Utd non ha affatto archiviato l'idea Nikola Milenkovic, inizialmente entrato nell'ottica di José Mourinho. I Red Devils torneranno all'attacco a giugno, con una maxi offerta pronta a fare vacillare la dirigenza viola: per il classe '97 sarebbero pronti non meno di 40 milioni di euro.