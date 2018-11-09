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Gazzetta, Mou come Batistuta, quelle risultanze polemiche che non piacevano a tutti...

La Gazzetta dello Sport parla di esultanze polemiche che hanno fatto la storia, con un riferimento a Batistuta:"Non era polemica ma a molti non piaceva l’esultanza di Batistuta, il mitra: troppo viole...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2018 11:54
Gazzetta, Mou come Batistuta, quelle risultanze polemiche che non piacevano a tutti... -
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La Gazzetta dello Sport parla di esultanze polemiche che hanno fatto la storia, con un riferimento a Batistuta:

"Non era polemica ma a molti non piaceva l’esultanza di Batistuta, il mitra: troppo violenta, sudamericana. Prima Bati aveva zittito il Camp Nou in coppa Coppe nel 1997 con un indice sul naso e uno sollevato e visibile. O andava alla bandierina in posa, o dichiarava il suo amore per Irina."

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