Il Manchester United scrive sul sito ufficiale: "Giochiamo contro la Rubentus". La Fiorentina...

Ai limiti dell'incidente diplomatico. Il Manchester United, sul suo sito ufficiale, ha tracciato un affresco della Juventus - avversaria di stasera ad Old Trafford - ricordando come i bianconeri venga...

Ai limiti dell'incidente diplomatico. Il Manchester United, sul suo sito ufficiale, ha tracciato un affresco della Juventus - avversaria di stasera ad Old Trafford - ricordando come i bianconeri vengano definiti "Rubentus" in Italia, a cominciare dai rivali della Fiorentina. "La chiamano la Rubentus - scrive il sito del Manchester United -. Siamo due squadre amate e odiate dai rivali perché vincenti. Ma mentre i detrattori rispettano a malincuore la nostra storia di promozione dei giovani e audacia, i nemici della Juventus non raccomanderebbero nulla dei bianconeri. Uno dei soprannomi soprannaturali attribuiti a "la vecchia signora" dai tifosi di rivali come la Fiorentina, l'Inter e il Napoli è "Rubentus". Questo deriva dal termine rubare, e dalla reputazione un tempo oscura dei Bianconeri, culminata nello scandalo di Calciopoli".