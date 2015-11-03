Labaro Viola

Notizie Rubentus Fiorentina

Goliardata ad un supermercato. Scrive "Rubentus" invece di Juventus. Commesso nei guai

12 marzo 2019 16:41

Il Manchester United scrive sul sito ufficiale: "Giochiamo contro la Rubentus". La Fiorentina...

23 ottobre 2018 10:46

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