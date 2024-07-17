TMW riporta: "Amrabat atteso a Firenze per la prossima settimana, da Manchester non ci sono segnali per il riscatto"

Il centrocampista marocchino sarebbe in procinto di tornare in viola per aggregarsi al ritiro guidato da mister Palladino

Stanno per scadere in casa Manchester United i tempi per riscattare dalla Fiorentina il cartellino di Sofyan Amrabat alle cifre concordate la scorsa estate. Dopo aver speso dieci milioni di euro per il prestito lo scorso agosto, i red devils avrebbero la possibilità di acquistare il cartellino del centrocampista marocchino versando nelle casse della società gigliata ulteriori venti milioni di euro. La società di Premier League ha tempo fino alla fine di questa settimana per esercitare l'opzione e per questo motivo la Fiorentina ha deciso di non convocare il calciatore per il ritiro al Viola Park fino allo scadere di questa opzione. Da Manchester, però, non arrivano segnali circa un riscatto. Tutt'altro. E nemmeno altri club in questi giorni stanno intavolando trattative concrete per il suo acquisto.

In questo momento è tutto fermo e dalla prossima settimana Amrabat dovrebbe rientrare alla Fiorentina per iniziare la preparazione della nuova stagione in attesa di nuove opportunità: l'ex Hellas Verona è attualmente legato alla società gigliata da altri due anni di contratto.

Fonte: Tuttomercatoweb

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