Maxime Lopez ad un passo dalla Fiorentina, in questo momento incontro con il Sassuolo per chiudere

Come riporta Alfredo Pedullà, sta andando in scena in questo momento (ore 13.30) l’incontro tra la Fiorentina e il Sassuolo per chiudere l’arrivo in maglia viola di Maxime Lopez, centrocampista classe 1997 francese e di grande tecnica e qualità. L’arrivo di Lopez a Firenze è strettamente collegato alla cessione di Amrabat al Manchester che si sta concludendo in prestito oneroso di 10 milioni con diritto di riscatto.

