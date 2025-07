Dall’Arabia riportano: “Il Leeds s’iscrive alla corsa per Kessié, ma lui vuole l’Italia”

Come riportato dal sito arabo arriydiyah.com, la Fiorentina ha presentato un’offerta all’Al-Ahli per Kessié, ma non solo i viola sarebbero interessati al centrocampista ivoriano ex Milan, infatti nelle ultime ore il Leeds si sarebbe mosso per lui. Il giocatore vorrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza saudita e non intende rinnovare il suo contratto, pertanto la corsa per il centrocampista è lanciata con la Fiorentina che è dentro alla mischia per lui, ma l’ingaggio proibitivo rimane un ostacolo difficilmente superabile per molti.