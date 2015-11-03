Labaro Viola

Notizie Leeds Fiorentina

Dall'Inghilterra: "Harrison tornerà al Leeds in estate per essere ceduto, non resterà alla Fiorentina"

12 aprile 2026 15:04

Harrison gioca spesso ma convince poco, rientro a Leeds scontato in attesa di una nuova avventura

11 aprile 2026 21:48

A Leeds hanno paura che la Fiorentina non riscatti Harrison, temono di ritrovarselo in estate

05 marzo 2026 23:42

Harrison l'altro colpo di Paratici per la Fiorentina. Supporto al centravanti ma anche copertura

19 gennaio 2026 10:05

Nazione: "Harrison-Fiorentina c'è un ostacolo. Il Leeds chiede l'obbligo a 15 milioni"

15 gennaio 2026 09:50

Corriere dello Sport: "Harrison, la Fiorentina punta al prestito con diritto a 12 milioni. Il Leeds vuole l'obbligo"

15 gennaio 2026 09:43

Longari rivela: “Il Leeds chiede l’obbligo di riscatto alla Fiorentina per cedere Harrison. Richiesta di 15 milioni”

14 gennaio 2026 17:15

Mencucci: "Harrison perfetto per il 4-3-3, a Leeds con Bielsa ricordo un giocatore straordinario"

13 gennaio 2026 22:26

Nazione: "Il Leeds piomba su Sottil. Torino e Sassuolo su Ikoné. Zero voci su Brekalo"

30 luglio 2025 11:52

Dall'Arabia riportano: "Il Leeds s'iscrive alla corsa per Kessié, ma lui vuole l'Italia"

27 luglio 2025 11:16

Gazzetta, il Leeds non chiude per Ampadu, si inserisce la Fiorentina. Concorrenza Udinese

19 luglio 2023 08:48

Gazzetta scrive: "Gnonto costa 18 milioni, la Fiorentina valuta il colpo. Con Italiano sarebbe perfetto"

27 giugno 2023 09:10

Mencucci: ''Commisso criticabile semmai per la forma, ma mai per la sostanza dei suoi intenti''

22 febbraio 2022 19:21

Mencucci: "Vogliamo comprare la Salernitana, Lotito si decida. Ma non sarà come la Fiorentina..."

25 giugno 2021 21:56

TMW, Pulgar-Leeds, si è raffreddata la pista che porterebbe il cileno in Inghilterra

21 gennaio 2021 17:54

Corriere Fiorentino, Pulgar, il suo futuro in viola è in bilico: su di lui c'è il Leeds dalla scorsa estate

03 gennaio 2021 10:31

Nazione, Kouame-Pulgar, il Leeds vuole piazzare il doppio colpo: Bielsa ha chiesto i due giocatori viola

28 dicembre 2020 10:24

Nazione, Pulgar potrebbe partire. Piace al Leeds, la Fiorentina vuole 13 milioni

29 settembre 2020 13:01

LE CESSIONI PORTANO ACQUISTI. CHIESA, PULGAR E VLAHOVIC PER TORREIRA, DE PAUL E UN BOMBER. LE ULTIME

28 settembre 2020 14:04

Nazione, Pellegrini? La Juve apre solo al prestito. Pulgar? Leeds pronto ad offrire 15 milioni, il cileno...

21 settembre 2020 08:25

Schira: "Il Leeds vuole Pulgar. La Fiorentina per venderlo chiede almeno 15 milioni"

20 settembre 2020 16:34

De Paul ci ricasca, e si sbilancia ancora sui social. Dopo Instagram, un suo tweet prontamente cancellato

15 settembre 2020 09:44

Nández, la viola è interessata al suo profilo ma ci sono anche alle squadre. Offerta del Leeds

22 marzo 2019 16:30

Archivio

Esplora l'archivio di Leeds

Sett. 15 Sett. 10 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 31 Sett. 30
Sett. 29 Sett. 26
Sett. 8
Sett. 25 Sett. 3
Sett. 53 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38
Sett. 12