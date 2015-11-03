Notizie Leeds Fiorentina

Dall'Inghilterra: "Harrison tornerà al Leeds in estate per essere ceduto, non resterà alla Fiorentina"
12 aprile 2026 15:04
Harrison gioca spesso ma convince poco, rientro a Leeds scontato in attesa di una nuova avventura
11 aprile 2026 21:48
A Leeds hanno paura che la Fiorentina non riscatti Harrison, temono di ritrovarselo in estate
05 marzo 2026 23:42
Harrison l'altro colpo di Paratici per la Fiorentina. Supporto al centravanti ma anche copertura
19 gennaio 2026 10:05
Nazione: "Harrison-Fiorentina c'è un ostacolo. Il Leeds chiede l'obbligo a 15 milioni"
15 gennaio 2026 09:50
Corriere dello Sport: "Harrison, la Fiorentina punta al prestito con diritto a 12 milioni. Il Leeds vuole l'obbligo"
15 gennaio 2026 09:43
Longari rivela: “Il Leeds chiede l’obbligo di riscatto alla Fiorentina per cedere Harrison. Richiesta di 15 milioni”
14 gennaio 2026 17:15
Mencucci: "Harrison perfetto per il 4-3-3, a Leeds con Bielsa ricordo un giocatore straordinario"
13 gennaio 2026 22:26
Nazione: "Il Leeds piomba su Sottil. Torino e Sassuolo su Ikoné. Zero voci su Brekalo"
30 luglio 2025 11:52
Dall'Arabia riportano: "Il Leeds s'iscrive alla corsa per Kessié, ma lui vuole l'Italia"
27 luglio 2025 11:16
Gazzetta, il Leeds non chiude per Ampadu, si inserisce la Fiorentina. Concorrenza Udinese
19 luglio 2023 08:48
Gazzetta scrive: "Gnonto costa 18 milioni, la Fiorentina valuta il colpo. Con Italiano sarebbe perfetto"
27 giugno 2023 09:10
Mencucci: ''Commisso criticabile semmai per la forma, ma mai per la sostanza dei suoi intenti''
22 febbraio 2022 19:21
Mencucci: "Vogliamo comprare la Salernitana, Lotito si decida. Ma non sarà come la Fiorentina..."
25 giugno 2021 21:56
TMW, Pulgar-Leeds, si è raffreddata la pista che porterebbe il cileno in Inghilterra
21 gennaio 2021 17:54
Corriere Fiorentino, Pulgar, il suo futuro in viola è in bilico: su di lui c'è il Leeds dalla scorsa estate
03 gennaio 2021 10:31
Nazione, Kouame-Pulgar, il Leeds vuole piazzare il doppio colpo: Bielsa ha chiesto i due giocatori viola
28 dicembre 2020 10:24
Nazione, Pulgar potrebbe partire. Piace al Leeds, la Fiorentina vuole 13 milioni
29 settembre 2020 13:01
LE CESSIONI PORTANO ACQUISTI. CHIESA, PULGAR E VLAHOVIC PER TORREIRA, DE PAUL E UN BOMBER. LE ULTIME
28 settembre 2020 14:04
Nazione, Pellegrini? La Juve apre solo al prestito. Pulgar? Leeds pronto ad offrire 15 milioni, il cileno...
21 settembre 2020 08:25
Schira: "Il Leeds vuole Pulgar. La Fiorentina per venderlo chiede almeno 15 milioni"
20 settembre 2020 16:34
De Paul ci ricasca, e si sbilancia ancora sui social. Dopo Instagram, un suo tweet prontamente cancellato
15 settembre 2020 09:44
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