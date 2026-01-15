15 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:04

Corriere dello Sport: “Harrison, la Fiorentina punta al prestito con diritto a 12 milioni. Il Leeds vuole l’obbligo”

Rassegna Stampa

Redazione

15 Gennaio · 09:43

FiorentinaharrisonLeeds

Harrison resta l'obiettivo numero uno per la fascia

C’è una bozza d’accordo tra la Fiorentina e Jack Harrison per l’arrivo dell’esterno d’attacco alla corte di Vanoli. Manca l’intesa con il Leeds United sulle cifre e soprattutto la formula. I viola optano per il prestito con diritto di riscatto a 10-12 milioni, mentre gli inglesi preferirebbero inserire l’obbligo a 15-17 milioni.

Il nodo è legato principalmente ai termini dell’operazione, con il Leeds che pretende più garanzie. Nelle prossime ore i due club proveranno a smorzare le proprie posizioni, sta di fatto che il classe 1996 rimane l’obiettivo numero uno per la fascia destra. Sono attese novità entro breve. Lo scrive il Corriere dello Sport.

