Per Riccardo Sottil si è mosso il Leeds, neopromosso in Premier League. Sul classe 1999 ci sono anche Torino e Sassuolo. Granata che seguono anche Ikoné. Sull’ex Como ci sono anche Cremonese e Udinese. Zero voci di mercato intorno a Brekalo, altro esubero da sistemare. Lo scrive La Nazione.