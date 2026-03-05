A Leeds hanno paura che la Fiorentina non riscatti Harrison, temono di ritrovarselo in estate

A Leeds iniziano a sorgere i primi timori sul futuro di Jack Harrison. L’esterno offensivo, arrivato alla Fiorentina in prestito a gennaio, aveva iniziato la sua avventura in Serie A con buone sensazioni, ma il calo di rendimento nelle ultime partite rischia di complicare i piani del club inglese.

Come riportato da leedsallover.com La speranza del Leeds era chiara: valorizzare il giocatore in Italia per favorire un trasferimento definitivo in estate. Harrison, che non rientra nei piani tecnici di Daniel Farke, era stato ceduto proprio con l’obiettivo di mettersi in mostra e convincere la Fiorentina a esercitare l’opzione di acquisto. Le prime apparizioni avevano lasciato segnali complessivamente positivi. L’ala inglese era stata apprezzata per intensità e spirito di sacrificio, qualità sviluppate anche durante l’esperienza sotto la guida di Marcelo Bielsa. Tuttavia, dopo un avvio incoraggiante, le prestazioni dell’ex Leeds sono calate. Nelle ultime gare Harrison è apparso meno incisivo: meno dinamico, meno brillante e con qualche difficoltà anche sul piano tecnico. Un momento delicato che arriva mentre la Fiorentina deve fare i conti con l’infortunio di Solomon e anche con le condizioni fisiche di Moise Kean, possibile assenza pesante in attacco.

Per il Leeds la situazione non è secondaria. Nel trasferimento alla Fiorentina sarebbe stata inserita un’opzione di riscatto intorno ai 6 milioni di sterline. Una cifra non elevata, ma comunque importante per il club inglese, che punta anche a liberarsi dell’ingaggio del giocatore. Il timore, però, è che senza un cambio di passo nelle prossime settimane la Fiorentina possa decidere di non affondare il colpo a fine stagione. Con la sfida contro il Parma alle porte, Harrison ha quindi l’occasione di rilanciarsi e dimostrare di poter convincere la Fiorentina a puntare su di lui.