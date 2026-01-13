Mencucci: “Harrison perfetto per il 4-3-3, a Leeds con Bielsa ricordo un giocatore straordinario”

“Sono stato felicissimo di vedere Harrison accostato alla Fiorentina, perché me lo ricordo a Leeds ed era un giocatore straordinario”. A parlare così, ai microfoni di RadioFirenzeViola, è l’attuale ad del Lecce, Sandro Mencucci. Il dirigente – ex viola – nella sua lunga carriera è stato appunto anche amministratore delegato del Leeds, club inglese dal quale in queste ore la Fiorentina si è assicurata l’esterno d’attacco Jack Harrison (qui i dettagli): “Non so come stia ora fisicamente, ma ai tempi di Bielsa era straordinario – continua Mencucci -,. una persona modesta e intelligente, prima ancora che calciatore formato in club come Liverpool e Manchester City. Ha anche l’età giusta ed è duttile, con noi giocava a destra da mancino a rientrare e faceva benissimo con Raphinha dall’altra parte. Se verrà a Firenze chiederò con piacere una sua maglia“.

Qual è il ruolo in cui si esprime meglio?

“Il 4-3-3 è perfetto per lui. Anche se ha fatto pure il trequartista, quindi sono sicuro che troverà modo di esprimersi bene in questa Fiorentina ricca di talento“.

Lo riporta tuttomercatoweb.com