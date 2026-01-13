13 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:06

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Mencucci: “Harrison perfetto per il 4-3-3, a Leeds con Bielsa ricordo un giocatore straordinario”

News

Mencucci: “Harrison perfetto per il 4-3-3, a Leeds con Bielsa ricordo un giocatore straordinario”

Redazione

13 Gennaio · 22:26

Aggiornamento: 13 Gennaio 2026 · 22:26

TAG:

BielsaFiorentinaharrisonLeeds

Condividi:

di

L’ex ad di Leeds e Fiorentina esalta l’esterno viola tra qualità tecnica duttilità tattica e perfetta compatibilità con il 4-3-3 di Vanoli

Sono stato felicissimo di vedere Harrison accostato alla Fiorentina, perché me lo ricordo a Leeds ed era un giocatore straordinario”. A parlare così, ai microfoni di RadioFirenzeViola, è l’attuale ad del Lecce, Sandro Mencucci. Il dirigente – ex viola – nella sua lunga carriera è stato appunto anche amministratore delegato del Leeds, club inglese dal quale in queste ore la Fiorentina si è assicurata l’esterno d’attacco Jack Harrison (qui i dettagli): “Non so come stia ora fisicamente, ma ai tempi di Bielsa era straordinario – continua Mencucci -,. una persona modesta e intelligente, prima ancora che calciatore formato in club come Liverpool e Manchester City. Ha anche l’età giusta ed è duttile, con noi giocava a destra da mancino a rientrare e faceva benissimo con Raphinha dall’altra parte. Se verrà a Firenze chiederò con piacere una sua maglia“.

Qual è il ruolo in cui si esprime meglio?
Il 4-3-3 è perfetto per lui. Anche se ha fatto pure il trequartista, quindi sono sicuro che troverà modo di esprimersi bene in questa Fiorentina ricca di talento“.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio