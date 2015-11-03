Notizie Bielsa Fiorentina

Mencucci: "Harrison perfetto per il 4-3-3, a Leeds con Bielsa ricordo un giocatore straordinario"
13 gennaio 2026 22:26
Batistuta racconta: “Bielsa mi disse che ero grasso. Problema alle gambe? Ho una protesi, ora sorrido”
05 dicembre 2025 17:05
Maxime Lopez: "Bielsa? Non credo fosse un grande estimatore del mio stile di gioco"
13 novembre 2025 22:40
CT Polonia rivela: "Bielsa mi ha detto che Zurkowski è un giocatore mostruoso, lo ha impressionato"
17 novembre 2022 12:08
Sconcerti: "Commisso farà una grande squadra e torneremo ai vertici. Sarri-Fiorentina? Spero sia tutto vero"
25 febbraio 2021 21:15
Daily Mail, Bielsa vuole ancora Pulgar e gli piace anche Eysseric
08 gennaio 2021 19:09
De Paul ci ricasca, e si sbilancia ancora sui social. Dopo Instagram, un suo tweet prontamente cancellato
15 settembre 2020 09:44
CorSport, Bielsa, Silvinho, Labbadia, Marcelino è il preferito per la panchina della Fiorentina
29 luglio 2020 08:45
Allenatore, c'è la pazza idea di prendere Bielsa, ma il nome in pole per la viola resta Juric
20 maggio 2020 14:08
Prandelli che batosta! Lotito lo boccia all'ultimo e sceglie Bielsa
08 giugno 2016 09:59
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