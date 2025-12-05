5 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:08

Batistuta racconta: “Bielsa mi disse che ero grasso. Problema alle gambe? Ho una protesi, ora sorrido”

Redazione

5 Dicembre · 17:05

Aggiornamento: 5 Dicembre 2025 · 17:08

di

L’ex attaccante viola ha raccontato delle difficoltà legate al peso ai suoi esordi da ragazzino, toccando anche il problema occorso alle gambe

L’ex bomber della Fiorentina, Gabriele Omar Batistuta, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tyc Sports, parlando delle difficoltà iniziali avute con Bielsa, e del dolore alle gambe che lo ha per anni dopo il ritiro dal calcio giocato: “Mi piacevano tanto dei dolci sudamericani chiamati ‘aratore’, ne mangiavo molti senza sensi di colpa. Arrivai al Newell’s un po’ sovrappeso, avevo 18 anni e pesavo 89 chili… Non piacevo a Bielsa, mi disse che ero grasso. Era vero… Mi misero a dieta. Ho sofferto la fame ma ho perso 4 chili che è il peso di tuta la mia carriera.

Va molto meglio, durante la pandemia mi sono operato in Svizzera e mi hanno messo una protesi per gamba. Ora sorrido, posso camminare e vivere normalmente. Questo mi ha salvato la vita: oggi mi diverto, gioco a padel anche se non dovrei, a golf…”.

Dichiarazioni prese da Tuttomercatoweb

