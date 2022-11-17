CT Polonia rivela: "Bielsa mi ha detto che Zurkowski è un giocatore mostruoso, lo ha impressionato"

Il loco Bielsa esalta Zurkowski, il polacco potrebbe essere un rimpianto per la Fiorentina che non lo ha mai impiegato?

Zurkowski ha preso qualche critica dopo la partita di ieri in nazionale polacca, ma il CT della Polonia Michniewicz lo ha difeso. Queste le sue parole in conferenza: “Non voglio giudicare pubblicamente i miei giocatori, sono contento di tutti. L’esempio di Żurkowski mostra che è più facile per un calciatore fare buone prestazioni quando trova continuità nella propria squadra. Quando è arrivato in ritiro a giugno, reduce dalla stagione all'Empoli in cui aveva giocato sempre, aveva un altro passo. Ieri Marcelo Bielsa ha detto di lui che era un mostro, ha analizzato 50 partite della nazionale e gli è rimasto impresso“.

BORJA VALERO ESALTA RABIOT

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