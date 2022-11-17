Borja Valero: "Nel 2015 ci fu Fiorentina-Psg, dissi a Paulo Sousa: «Il loro più forte è Rabiot»

Il centrocampista ex Fiorentina Borja Valero ha parlato dell'amichevole giocata con la maglia contro il Psg

Borja Valero ha raccontato a Dazn un retroscena del 2015, quando con la Fiorentina incontrò in amichevole il Psg, il centrocampista ha parlato di un suo confronto con Paulo Sousa nel post partita:

«Ho giocato con la Fiorentina contro il PSG nel 2015, in amichevole, dove c’erano Ibra e questi fenomeni. Dopo la partita ho detto al mister, Paulo Sousa, che per me il miglior giocatore di tutta la squadra è Rabiot. Anche dal punto di vista tecnico: mi ha colpito la maniera di portare la palla, di prepotenza fisica, ma anche con delicatezza. Mi sembrava che potesse diventare anche più forte di quello che è ora».

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