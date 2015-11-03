Labaro Viola

Notizie Rabiot Fiorentina

Rabiot attacca San Siro: “Deluso dai tifosi, i fischi a Leao non aiutano né lui né la squadra”

11 aprile 2026 22:56

Rabiot: È folle giocare Milan-Como in Australia.” De Siervo risponde: “Ti scordi quanto guadagni”

08 ottobre 2025 12:14

Rabiot non ci sta: "Assurdo giocare con il Como in Australia, è completamente folle!"

08 ottobre 2025 00:02

La Juve cade a Roma, Rabiot e Nonge se la ridono: "è grande bufera social"

31 marzo 2024 15:36

Sul gol della Juventus errore del Var, per far convalidare il gol di Rabiot presa un'immagine diversa

31 dicembre 2023 15:32

Matri ammette: "Quando giocavo nella Fiorentina scendevo in campo con la paura di sbagliare"

23 novembre 2023 16:51

Rabiot: "Chi ha visto Fiorentina-Juventus si è lamentato, è vero. Non giochiamo bene ma vinciamo"

23 novembre 2023 16:12

La Juventus è tornata, secondo gol fatto in una settimana che inizia da netto tocco di braccio

19 marzo 2023 22:14

La Juventus segna di mano, è netto il braccio di Rabiot, Stankovic non ci sta: "Come fai a dare gol?"

12 marzo 2023 23:17

Borja Valero: "Nel 2015 ci fu Fiorentina-Psg, dissi a Paulo Sousa: «Il loro più forte è Rabiot»

17 novembre 2022 11:17

Rabiot non ci sta: "Impossibile vincere in 11 contro 12. Speriamo di avere arbitri che vadano bene"

04 aprile 2022 12:47

Rabiot positivo al Covid, il giocatore della Juventus aveva rifiutato di farsi il vaccino

12 ottobre 2021 17:39

Galli: "Prenderei Rabiot alla Fiorentina. Dragowski? Palla all'incrocio. Ieri due punti persi"

26 aprile 2021 15:07

Varriale: "Sul primo rigore andava verificata la posizione di Rabiot. Il secondo non esiste"

02 febbraio 2020 18:52

Archivio

Esplora l'archivio di Rabiot

Sett. 15
Sett. 41
Sett. 13
Sett. 52 Sett. 47 Sett. 11 Sett. 10
Sett. 46 Sett. 14
Sett. 41 Sett. 17
Sett. 5