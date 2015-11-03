Notizie Rabiot Fiorentina

Rabiot attacca San Siro: “Deluso dai tifosi, i fischi a Leao non aiutano né lui né la squadra”
11 aprile 2026 22:56
Rabiot: È folle giocare Milan-Como in Australia.” De Siervo risponde: “Ti scordi quanto guadagni”
08 ottobre 2025 12:14
Rabiot non ci sta: "Assurdo giocare con il Como in Australia, è completamente folle!"
08 ottobre 2025 00:02
La Juve cade a Roma, Rabiot e Nonge se la ridono: "è grande bufera social"
31 marzo 2024 15:36
Sul gol della Juventus errore del Var, per far convalidare il gol di Rabiot presa un'immagine diversa
31 dicembre 2023 15:32
Matri ammette: "Quando giocavo nella Fiorentina scendevo in campo con la paura di sbagliare"
23 novembre 2023 16:51
Rabiot: "Chi ha visto Fiorentina-Juventus si è lamentato, è vero. Non giochiamo bene ma vinciamo"
23 novembre 2023 16:12
La Juventus è tornata, secondo gol fatto in una settimana che inizia da netto tocco di braccio
19 marzo 2023 22:14
La Juventus segna di mano, è netto il braccio di Rabiot, Stankovic non ci sta: "Come fai a dare gol?"
12 marzo 2023 23:17
Borja Valero: "Nel 2015 ci fu Fiorentina-Psg, dissi a Paulo Sousa: «Il loro più forte è Rabiot»
17 novembre 2022 11:17
Rabiot non ci sta: "Impossibile vincere in 11 contro 12. Speriamo di avere arbitri che vadano bene"
04 aprile 2022 12:47
Rabiot positivo al Covid, il giocatore della Juventus aveva rifiutato di farsi il vaccino
12 ottobre 2021 17:39
Galli: "Prenderei Rabiot alla Fiorentina. Dragowski? Palla all'incrocio. Ieri due punti persi"
26 aprile 2021 15:07
Varriale: "Sul primo rigore andava verificata la posizione di Rabiot. Il secondo non esiste"
02 febbraio 2020 18:52
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